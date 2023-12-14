Cumhuriyet Meclisi’nde Ombudsman’ın (Yüksek Yönetim Denetçisi) 22 Milyon 727 Bin 500 TL'lik bütçesi üzerine söz alan muhalefet milletvekilleri, kurumun "asli görevini yerine getirmediği" eleştirisinde bulundu.

-Barçın

Ombudsman Bütçesi üzerine ilk sözü alan CTP milletvekili Devrim Barçın, Ombudsmanın her 6 ayda bir Cumhuriyet Meclisi’ne çalışmalarıyla ilgili bilgi vermesi gerektiğini söyleyerek, 2022’yle ilgili raporun 2 Ekim 2023’te Meclis’e sunulduğunu belirtti.

Divan üyesi olarak bu rapordan haberdar olmadığını da kaydeden Barçın, “Raporu sordum, teknik bir hatadan dolayı geri gönderildiğini öğrendim. 2.5 ayda bu teknik hata düzeltilmedi mi? 2023 yılıyla ilgili de ortada tek bir rapor yok” dedi.

Yerinden söz alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Barçın’ın sözünü ettiği raporun Meclis’e yeniden sunulduğunu söylerken, Barçın kendisine bu konuda bilgi verilmediğini ifade etti.

Devrim Barçın, Emine Dizdarlı Ombudsman merciine geldiğinde bu kuruma olan güvenin üst seviye çıktığını, bunun korunması, hatta yükseltilmesi gerektiğini ifade etti.

Temas için yurt dışına giden Ombudsmanın, haberlerinin yapılması için Türk Ajansı Kıbrıs’tan (TAK) iki kişi götürmesini eleştiren Barçın, yurt dışı için TAK’tan bir, Ombudsmandan bir kişi görevlendirilebileceğini söyledi.

Yerinden söz alan Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Barçın’ın bu yaklaşımını doğru bulmadığını söyledi.

CTP milletvekili Doğuş Derya da yerinden söz alarak, yurt dışında temsilcilikler varken, daha görünür olma konusunda buradan destek alınabileceğini kaydetti.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı da Genel Kurulda bütçe üzerine söz aldı.

Solyalı, bağımsız denetim kurumlarını önemsediklerini, bunun için hem eleştiri hem de öneri ortaya koyduklarını ifade ederek, “Hiçbirimizin bu kurumun bağımsızlığını ve itibarını zedeleme amacı olamaz” dedi.

“Bu hükümet denetlenmeyi reddediyor, karartıyor” şeklinde konuşan Solyalı, bağımsız denetçilere bütçede ayrılan rakamları “çerez parası” diye niteledi.

Solyalı, Ombudsmana genel bütçeden yüzde 0,3, Sayıştaylığa yüzde 0,1, Mahkemelere yüzde 0,6, Din İşleri Başkanlığı’na ise yüzde 2’ye yakın pay ayrıldığını söyleyerek, “Hükümetin ilahi adalete hukuktan daha çok güvendiğine dair bir imaj var” şeklinde konuştu.

Ürün Solyalı, ilgili yasanın Ombudsmana büyük sorumluluk ve yetki verdiğini kaydederek, “İdarenin bu kadar hukuka aykırı işlem yaptığı bir dönemde Ombudsman bağır bağır bağırmıyor, raporları gözümüzün içine sokmuyor… Bunu yapmadığınızı üzülerek görüyoruz” dedi.

İnsan Hakları Platformu’nun raporlarına işaret eden Ürün Solyalı, “Bu raporlarda ifade özgürlüğüne, işkence yasağına, düşünce özgürlüğüne, LGBT+ ve çocuk haklarına aykırı hareket edildiğiyle ilgili tespitler var, bu ülkede ciddi yolsuzluk olduğuyla ilgili tespitler var. Ombudsman bunların peşine düşmek zorundadır” şeklinde konuştu.

-Şan

UBP milletvekili Alişan Şan da Genel Kurul’da söz alarak, 2024 bütçesinin hayırlı olmasını diledi, bütçenin hazırlanmasına büyük emek verildiğini kaydederek, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Şan, yaklaşık 13 ay Maliye Bakanlığı yaptığını, şu anda ise Ekonomi komitesinde görev yaptığını ifade ederek, yapıcı eleştirileri her zaman dikkate aldığını söyledi.

Bütçe görüşmelerindeki eleştirilere işaret eden Şan, Maliye Bakanı Berova’dan özellikle Anayasal kurumların bütçesel sorunlarının çözüleceğine dair söz alındığını belirtti.

Şan, muhalefet milletvekillerine hitaben “Bu kurumların itibarını düşürmemeniz gerek ama serzenişlerinizi yerinde buluyorum” dedi.

Komitede söz alan milletvekillerinin özellikle kadro eksikliği ve Ombudsmandaki bütçe yetersizliği üzerine durduğunu ifade eden Şan, “Evet bu konuda sıkıntı var. Evet, yolluk kalemlerinde artış var ama görünürlükte de artış var” şeklinde konuştu.

Dubai’deki toplantıyla ilgili TAK yayınlarının Ombudsmanlar dergisinde yer aldığını, bunu öğrenmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Şan, TAK’ın görüntülerinin diğer ombudsmanlarla da paylaşıldığını, bunun bile iyi ilişkiler için zemin oluşturduğunu kaydetti.

Şan, Ombudsmanın kadro yasasının yakın bir zamanda Meclis’e geleceğini de söyleyerek, kurumda hukukçu, bilişimci, iletişimci olmadığını, kısa vadede sorunu çözebilmek için sözleşmeli personel almak istediklerini ancak bunun yapılamadığını söyledi.

Şan, Ombudsmanın 57 dosyada idare ile istişare kurduğunu da belirterek, “İlk hedef raporlama yapmaktan ziyade vatandaşla idare arasındaki sorunları çözebilme olmalı” dedi.

Şan’ın bu açıklamasına muhalefet milletvekillerinden eleştiri geldi.