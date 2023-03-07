Ercan-Gaziköy ana yolunda bu sabah 08.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındaki Sadık Özcan Topkayalı hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza Ercan-Gaziköy ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında, Ümit Ilgan (E-40) yönetimindeki çöp kamyonuyla Birkayalar Petrol önlerinde ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa tali yola dönüşe geçerek, o esnada ana yolda seyreden Sadık Özcan Topkayalı yönetimindeki EP 712 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan EP 712 plakalı araç sürücüsü Sadık Özcan Topkayalı (E-53), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.