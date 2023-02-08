(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta 2020 yılında Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli
anayol üzerinde aracıyla tedbirsiz, aceleci, dikkatsiz ve yüzde 182 promil alkol
etkisi altında seyrettiği sırada trafik akışının tersine giderek HP 769 plakalı
araçla yüz yüze çarpışan ve yanında yolcu olarak bulunan Melisa Yıldırım’ın
ölümüne yol açan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanarak 3
buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Hasan Serkan Gün’ün cezaası 4 buçuk
yıla yükseldi. İstinaf Mahkemesi, cezanın alenen az olduğuna ilişkin istinafı
kabul etti.
Kaza nasıl olmuştu?
1 Kasım 2020 tarihinde saat 04:30 sırlarında, Güzelyurt’ta, Güzelyurt –
Lefkoşa çift şeritli Anayolu üzerinde Lefkoşa gidiş yönünde bulunan Eray
Cemil Petrol İstasyonu içerisinden anayola ters yöne sağa doğru çıkış yapan DT
177 plakalı salon araç sürücüsü Lefke’de sakin 26 yaşındaki Hasan Serkan Gün,
o esnada anayol üzerinde Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden
Yayla’da sakin 51 yaşındaki Tolga Abdullahoğlu yönetimindeki HP 769 plakalı
çift kabin araç ile yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu DT 177 plakalı araçta yolcu
olarak bulunan Lefke’de sakin 25 yaşındaki Melisa Yıldırım olay yerinde
yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan DT 177 plakalı araç sürücüsü Hasan Serkan
Gün ile HP 769 plakalı araç sürücüsü Tolga Abdullahoğlu ve HP 769 plakalı
araçta yolcu olarak bulunan, 43 yaşındaki Şahin Abullahoğlu ve 21 yaşındaki
Özgün Abdullahoğlu yaralanmıştı.
Ölümlü kazada mahkeme kararı!
(Kamalı Haber) - Güzelyurt’ta 2020 yılında Güzelyurt – Lefkoşa çift şeritli
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