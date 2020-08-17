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Ölüm başlarsa kaçacak yer kalmayacak

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

17 Ağustos 2020, 05:50

Vakalar arttı hemen işin kolayı.

Seferleri azaltalım.

Yok kapanalım, yok karantina.

Sağlıklı mısınız siz sahiden?

Ne kapanması, ne sefer azaltması!

Siz önce görevlerinizi yapın.

Rastgele testleri çoğaltınız.

Pandemi Hastanesini bitiriniz.

Ve PCR çıkana dek konaklama kontrolu yapınız.

Ama tüm bunları ciddi ciddi yapınız.

Yapar gibi değil.

Devlet ciddiyetinde yapınız.

Mış gibi, miş gibi değil.

*****

Vakaların artacağını biliyorduk zaten.

Yarın obürgün okullar açılacak.

Gribal enfeksiyonlar çoğalacak.

Okul açacağız diyorsunuz.

Nasıl açıyorsunuz okulları?

Oturma düzeni ne olacak?

Çocuklarda mesafe şartı nasıl uygulanacak?

Ha, 1 Temmuz’a nasıl hazırsak öyle mi hazırız buna da?

Yerel bulaş ile ölüm olursa ne olacak?

Pandemi Hastanesi yapılmamışken.

Hastaneler salgınla dolmuşken.

Hele ki insanımızı kaybedersek!

İnanın, bunlar olursa iş biter.

Kimsenin kaçacak yeri kalmayacak.

Çünkü bugünlere şansla gelmiştik.

Şimdi iş artık Devlete düştü diye herşey lime, lime.

*****

Ekonomi deseniz zil zurna.

Turizm bitti, üniversiteleri de bitiriyorsunuz.

Orta ve küçük ölçek iflas etti.

Elde ne kaldı?

Kapanalım isterseniz kalan da bitsin.

Zaten bu vakalarla sokağa çıkan da çıkmayacak.

Ne yapalım sonra peki?

Ne diyorsunuz Sayın Başbakan Tatar?

Ya siz ne düşünüyorsunuz Sayın Özersay?

Sayın Pilli ne murat ediyor acaba?

Nasıl geldiysek öyle mi gideceğiz?

Yani daha da mı biteceğiz?

Yani hem iflas etmiş bir halk.

Hem de Covid-19’dan kırılmış bir halk.

Bu mu yeni hedefiniz?

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