Güney Kıbrıs'ta Eğitim Bakanlığı’nın araştırmasına göre çocukların yüzde 25’i okul zorbalığına maruz kalıyor.

Alithia gazetesi, Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bu yöndeki araştırma sonuçlarının Meclis Eğitim Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Habere göre yapılan araştırma neticesinde, her 4 çocuktan 1’inin yani yüzde 25'inin okul zorbalığına maruz kaldığı ortaya çıktı.

Polis temsilcisi toplantıda yaptığı açıklamada, 2020 yılında -sadece okullarda değil- reşit olmayan çocukların suç davranışlarıyla ilgili 450 olayın yaşandığını belirtti.

Polis temsilcisi 2021’de 496, 2022 yılında ise 508 olayın kaydedildiğini ifade etti.

Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada sadece okullarda olmayan ciddi bir sorununun söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Milonas, “okulları terapi merkezi mi yapmalıyız” sorusunu sorarak bu soruya bakanlığın ve toplumun yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

Milonas ayrıca bir soruya karşılık, cezanın pedagojik araç olması ve yaşa göre uygulanması gerektiğini belirtti.

Eğitim sendikası OELMEK Başkanı Dimitris Talyadoros da yaptığı açıklamada “meclisin, okul zorbalığı konusunda hangi imajı verdiğini” sorarken bir çocuğun hapse girmesinin çözüm olmadığını söyledi.

Talyadoros, Eğitim Bakanlığı’nın kısa bir süre önce açıkladığı alternatif programlara yönelik memnuniyetini de dile getirdi.

Talyadoros, psikolojik sorunlara sahip çocukların yanı sıra intihar girişiminde bulunan, uyuşturucu kullanan, madde bağımlısı olan çocuklardan da bahsetti.