Gelecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ’ın iddiaları hatırlatması üzerine Meclis’te kürsüye gelen Oktay, skandalı ortaya çıkaran gazeteci Cevheri Güven’e hakaret etti. Oktay, “Ben f…yle mücadele ettim. Bunu herkes bilir. Benim PKK’yla olan mücadelemi herkes çok iyi bilir. Benim yerli ve milli duruşumu tüm Türkiye bilir. Benim yerlilik ve millilikle ilgili bir sorunum yoktur.” dedi.

Selçuk Özdağ, TBMM Genel Kurulu’nda Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdağ, “Fuat Oktay Bey ile de ilgili bir iddia var. Ben olduğuna inanmıyorum. Ben Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin zan altında bırakılmasını doğru bulmuyorum. Ne yapması lazım mal varlığını birinci derecede akrabaları dahil olmak üzere açıklaması gerekiyor. Bunu açıklar ve kamuoyunun huzuruna çıkarsa doğru bir iş yapmış olur. Türkiye’de yolsuzluk vardır ve bu yolsuzluk arş-ı alaya çıkmıştır.” dedi.

Fuat Oktay, Özdağ’ın sözleri üzerine şunları söyledi: “İnterpol tarafından aranan tescilli bir f…cü, tescilli bir suçlu, tescilli bir teröristin iftiralarından, beyanlarından oluşan iftiraları meclis kürsüsüne taşıyacak kadar ileri gidilmesi son derece üzücü. Yani ben olayın kendisinden ziyade adresi belli olan, kimler tarafından talimat verildiği belli olan ve f…cülüğü tescil edilmiş olan, Türkiye’den kaçan ve bir başka yere sığınma talebinde bulunan bir teröristin beyanlarının meclis kürsüsüne getirilmesi. Ben buradan ifade edeyim. Sonuna kadar hiçbir konuda, bu konularda hangi konu olursa olsun, sonuna kadar açığım hodri meydan. Mal varlığımı merak ediyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne zaten sunulmuştur. Zaten orada açıktır, mevcuttur. Kamuda olduğum sürece de mal varlığı açıktır. Birinci derece yakınlarımı merak ediyorsanız onların da açıktır… Çamur atmayla alakalı eğer bahane arıyorsanız yanlış adama takıldınız. Dolayısıyla bununla ilgili de ilk andan itibaren Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş durumdayım. Şahsımda dahil bununla alakalı. Ne var ne yoksa sonuna kadar gidebilirsiniz.”