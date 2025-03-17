İstanbul'da Türk Edebiyatı Vakfınca düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Bağlamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gelecek Vizyonu" Konferansı çerçevesinde Kıbrıslı Türk şairlerden Oktay Öksüzoğlu ve Feyzan Korur’a Türk Kültür Dünyası’na katkıları nedeniyle “Dede Korkut Madalyası” verildi.

Vakfın 100. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen madalya töreninde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Valiliği’nden yetkililer, çeşitli üniversitelerin rektörleri ve birçok araştırmacı ve sanatçı hazır bulundu.

Konferansta şiirlerini seslendiren şairler Oktay Öksüzoğlu ve Feyzan Korur'a, Türk Edebiyatı Vakfının kurucusu gazeteci, edebiyat tarihçisi ve yazar Ahmet Kabaklı'nın doğumunun 100. yılı anısına hazırlanan madalyalar takdim edildi.