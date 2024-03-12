Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) işbirliğinde, “Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı” adlı pilot eğitim serisi düzenleniyor.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi çerçevesinde düzenlenecek eğitimler 16, 23 ve 30 Mart tarihlerinde 09.00-16.30 saatleri arasında KTOEÖS Lefkoşa binasında gerçekleştirilecek.

Kuir Kıbrıs Derneğinden verilen bilgiye göre, LGBTİ+ haklarına ve toplumsal dahil oluşa dair farkındalığın artırılması için bir adım atmak isteyen tüm öğretmenler eğitim serisine davet edildi.

Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı, Prof. Dr. Ahmet Güneyli, Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, Yrd. Doç. Dr. F. Sülen Şahin ve Uzm. Yasemin Taneri tarafından hazırlandı.

4 modülden oluşan eğitim programının ilk uygulaması, LGBTİ+ ve okul bağlamında öğretmenlerin daha etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlamak, bilgi ve beceri kazandırmayı hedefliyor.

"Öğretmenlere Yönelik Gökkuşağı Eğitim Programı" kapsamında düzenlenen modüller, katılımcılara geniş bir perspektif sunarak, farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Modül 1 ve 2, terminoloji ve dil kullanımı, açılma süreçleri, önyargı, ayrımcılık ve mitler ile tarihsel bağlamda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularını içeriyor.

Bu modüller, öğretmenler ile psikolojik danışmanlar ve rehberlere yönelik hazırlanmış olup, her iki gruba ortak sunulacak.

Modül 3 ve 4 ise; öğretmenlere özel şekilde hazırlanacak ve eğitimler ayrı şekilde verilecek.

Modüller, okul ortamında farkındalık ve destek başlığı altında zorbalıkla mücadele ve güvenli alan oluşturma, eğitim teması altında zorbalıkla mücadele ve güvenli alan yaratma stratejileri ve savunuculuk başlığı altında kapsayıcı okul yaratmaya yönelik konuları içeriyor.

Eğitim programını tamamlayan öğretmenlere eğitmen sertifikası verilecek. Eğitim programının aktif olarak eğitim alanında çalışan öğretmenlere açık olduğu, ancak katılımcı sayısının sınırlı olması nedeniyle en geç 14 Mart Perşembe günü saat 16.00’ya kadar https://bit.ly/ogretmenlergokkusagi-egitim-programi-kayit-formu bağlantısı üzerinden kayıt yapılması gerektiği kaydedildi.