Girne’de, öğrenci sürüş ehliyetinin tarihini değiştiren G.H. (E-38), resmi evrağı sahtelemek, tedavüle sürmek ve sahte davranışla kayıt temini suçlarından tutuklandı.

Polis bültenine göre dün Girne’de G.H.’nin, sürüş ehliyeti sınavında başarısız olduğu gerekçesiyle, öğrenci ehliyetindeki tarihte değişiklik yaparak resmi evrağı sahteledikten sonra, görevli ehliyet müfettişine ibraz edip tedavüle sürerek sahtekarlıkla kayıt temin ettiği saptandı.

Polis, hakkında soruşturma başlatılan zanlıyı tutukladı.