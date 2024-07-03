KKTC'de yaşayan oğlunun ölüm haberini alarak Adana'da kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden baba bugün oğluyla yan yana toprağa verildi.

AA'nın haberine göre, Girne'de ikamet eden amatör futbolcu Berkay Yayla (25), 1 Temmuz'da "apartmanın 7'nci katındaki daireden düşme sonucu" yaşamını yitirdi. Berkay'ın ölüm haberinin Adana'da yaşayan ailesine verilmesi üzerine baba Halil Yayla rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Halil Yayla, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Yayla ile KKTC'den kente getirilen oğlu Berkay Yayla'nın cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.