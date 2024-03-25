Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu Bilim ve Teknoloji Merkezinin, cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Merkezin, bilimsel yaklaşımın, düşüncenin, kısaca bilim kültürünün toplumda benimsenip yaygınlaşmasına ve toplumun çeşitli katmanlarında bu alanda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak üzere kurulduğu ifade edilerek, Merkezin, bireyleri, özellikle de yeni nesli, bilim insanı olmaya özendirmeyi, çocukların ve gençlerin ilgisini bilim ve araştırma alanlarına yönlendirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Her cuma 14.00-16.00 saatleri arasında Merkezin ziyaretçilere açık olduğu belirtilen açıklamada, okullar ve kalabalık gruplar için de rezervasyon kabul edildiği ifade edildi.

Bilim ve Teknoloji Merkezindeki gezi programının, bilim ve teknolojinin gündelik yaşamdaki kullanım alanlarını eğlendirici düzenekler içerisinde gösteren çeşitli eğitim etkinlikleri içerdiği kaydedilen açıklamada, “dokunarak, yaparak- yaşayarak, eğlenerek” öğrenme prensibini hayata geçiren deneylerin, öğrencilerin bilimsel kavramları, fizik ilkelerini ve doğa olaylarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçladığı belirtildi.

Açıklamada, rezervasyon veya bilgi için 0392 661 2104 numaralı telefon ve [email protected] e-posta adresine başvurulabileceği bildirildi.