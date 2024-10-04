Günlük 4 milyon varil petrol üretimi ile Avrupa'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi olmasına rağmen Norveç'te, elektrikli araç satın alımlarında vergi kolaylıkları sağlanıyor

Avrupa'nın petrol ve doğal gaz zengini Norveç'te, elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçti.

Norveç Karayolu Trafik Bilgi Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede 2,8 milyon kayıtlı binek otomobilden 754 bin 303'ü elektrikli, 753 bin 905'i ise benzinli olarak kayıtlara geçti.

Norveç, günlük 4 milyon varil eşdeğeri petrol üretimi ile Avrupa'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunuyor.

Ülke 2030'da karbon nötr olmayı hedeflerken, bu yıl rekor düzeyde petrol ve doğal gaz yatırımı yapılan Norveç'te 2025'te de bu alandaki yatırımların güçlü seyretmesi bekleniyor.

Buna rağmen, Norveç'te elektrikli araçlara ilgi oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca, Norveç yollarında 2030'a kadar 3,1 milyon elektrikli araç olacağı tahmin ediliyor.

- Elektrikli araç satın alımlarında vergi kolaylıkları sağlanıyor

Ülkede elektrikli araç satın alımlarında vergi kolaylıkları sağlanırken, elektrikli araç sahipleri bir çok yerde ücretsiz şarj imkanı buluyor.

Ülkede satılan 10 araçtan 9'u elektrikli olurken, elektrikli araç kullanımı her alanda teşvik ediliyor.

Böylelikle, Avrupa'nın petrol ve doğal gaz zengini Norveç'te, elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçti.

Araç yakıt modelleri ve araç sayısı ise şöyle;

Araç yakıt modeli Araç sayısı Dizel 999.715 Elektrikli 754.303 Benzin 753.905 Benzin Plug in Hibrit 198.707 Benzin Hibrit 155.307 Dizel Plug in Hibrit 9.478 Dizel Hibrit 896 Gaz 173 Hidrojen 167 Toplam 2.872.652