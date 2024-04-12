Norveç Sağlık Bakanı Ingvild Kjerkol, yüksek lisans tezinde "kasıtlı intihal" yaptığı sonucuna varılması üzerine istifa etti.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, basın toplantısında, soruşturma sonucunda Bakan Ingvild'in "kasıtlı intihal" yaptığının tespit edildiğini belirterek, "Ingvild'in bakanlıktan istifa etmesi gerektiği sonucuna vardık." ifadesini kullandı.

Tepkilerin ardından istifa eden Kjerkol, Ekim 2021'den bu yana Sağlık Bakanlığı görevini yürütüyordu.

48 yaşındaki Kjerkol, "başkalarının ödevlerinden intihal yapma niyetinde olmadığını" savundu.

Nord Üniversitesi dün, Sağlık Bakanı Kjerkol'un 2021’de tamamladığı yüksek lisans tezinde "önemsiz sayılmayacak miktarda intihal" tespit ettiğini açıklamıştı.

Norveç Eğitim ve Araştırma Bakanı Sandra Borch da ocak ayında yüksek lisans tezinde intihal yaptığı gerekçesiyle istifa etmişti.