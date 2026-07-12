İki ülke 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelmiş, 2-1 maçı kazanan İngiltere yarı finale yükselmişti.

Maç öncesi Norveç Havayolları, Instagram’dan Britanya Havayolları’na meydan okuyarak bahse davet etmişti:

“Logonuzu riske atmaya hazır mısınız? Eğer Norveç kazanırsa pazar Instagram’da bizim logomuza geçmek zorundasınız (bir günlüğüne). Tersi durumunda da aynısı geçerli. Anlaştık mı?”

Britanya Havayolları, teklife “Kazanamayacağınız bahislere girmeyin” diyerek karşılık vermişti.

Maçı İngilizler kazanınca, Norveç Havayolları logosunu değiştirmek zorunda kaldı. Instagram’daki paylaşımda “İyi oynadın İngiltere. Norveç’e geziye ne dersin?” denildi.

Britanya Havayolları da Instagram hesabındaki “90 dakika boyunca rakip, sonsuza dek dost” paylaşımıyla meydan okuma için Norveçlilere teşekkür etti.