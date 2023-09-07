"Nordik-Baltık Sekizlisi" (NB8) toplantısı için Letonya'da bir araya gelen söz konusu ülkelerin üst düzey dışişleri temsilcileri, Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini belirterek, enerji güvenliğine odaklandı.

Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya ve Estonya'nın üst düzey yetkilileri Letonya'nın başkenti Riga'da "NB8" zirvesinde bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından İskandinav ve Baltık ülkeleri arasındaki işbirliğinin öneminin ortaya çıktığını söyledi.

Tüm İskandinav ve Baltık ülkelerinin NATO üyesi olmasının güvenlik politikalarında değişim sağlayacağını belirten Billström, "Rusya'nın Ukrayna'nın ruhunu, direncini ve dayanıklılığını kırma girişimlerinde başarısız olmasını sağlamalıyız. İsveç'in Ukrayna'ya verdiği destek önemli ölçüde artmıştır ve zafere ulaşılana kadar da bu desteğimizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Billström, enerji güvenliğine duyulan ihtiyacın arttığını vurgulayarak, "Bu durum Baltık Denizi bölgesindeki benzer düşünen ortaklar arasında bölgesel işbirliğinin önemini arttırmıştır. Güvenli bir enerji arzı Avrupa için hayati önem taşımaktadır. İsveç hükümeti de İsveç'in ekonomik sahasında açık deniz rüzgar enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılmasına büyük önem vermektedir. Enerji krizinin fosilden arındırılmış enerjiye geçişin hızlandırılması ihtiyacını ortaya koyduğu ve bunun iklim üzerindeki belirgin etkisinin yanı sıra istihdam ve büyüme açısından ekonomik bir fırsat yarattığı da açıktır." diye konuştu.

Letonya'da henüz yeni hükümet kurulmadığı için görevini sürdüren Başbakan Krisjanis Karins, Rusya'nın Ukrayna'ya acımasızca saldırdığını belirterek, Ukraynalıların bağımsızlıklarını kahramanca savunduğunu ifade etti.

Karins, Ukrayna'yı zafere ulaşana kadar desteklemenin kendilerinin görevi olduğunun altını çizerek, "Rusya'nın Ukrayna'da işlediği tüm suçlar için eninde sonunda adalet önüne çıkarılması gerektiğini görüştük. Rusya'nın en üst düzey yöneticilerinin dahi adalet önüne çıkarılacağı bir ceza mahkemesi uygun bir seçim olacaktır. Bu kaçınılmaz olacaktır ve gerçekleşecektir çünkü yaptıklarının hesabını vermek zorundadırlar." diye konuştu.

Görüşmeler sırasında enerji güvenliğini de ele aldıklarını ifade eden Karins, yenilenebilir enerjiye yönelerek Rus yakıtlarından kurtulmak gerektiğini kaydetti.

- Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliği

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de zafere kadar Ukrayna'nın yanında olacaklarına dikkati çekerek, zaferin erken gelmesi için neler yapabileceklerini tartıştıklarını aktardı.

Bazı zaferlerin sadece savaş alanında kazanılmadığının altını çizen Landsbergis, diplomatik zaferlerin de önemli olduğunu bu nedenle Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliğine (AB) entegrasyonunun kritik olduğunu söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ise Ukrayna'yı desteklediklerini ve uzun vadede de desteklemeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Nordik-Baltık işbirliği hiç bu kadar güçlü, önemli ve değerli olmamıştı. Rusya'nın acımasız saldırganlığı, uluslararası kural ve normları ihlal etmesi ilişkilerimizi daha da güçlendirdi." dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de ülkesinin NATO'ya tam üye olarak katılmasının tarihi bir an olduğunu, bu nedenle birlikte hareket etmenin öneminin ortaya çıktığını anlattı.

Ukrayna'ya birçok alanda destek verdiklerini anımsatan Valtonen, "Ukrayna'nın güçlü destek görmeye devam etmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir de Ukrayna'ya desteğin sürmesinin önemine değindi.

Danimarka ve Estonya ise NB8 toplantısına müsteşar düzeyinde katılım gösterdi.