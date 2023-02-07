LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 224 09 88
Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli
SÖZÜÖZ ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
GİRNE ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
MAĞUSA
CEREN ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 74
Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı
MAĞUSA ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 19 20
Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2
GÜZELYURT
AYCAN ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
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