LEFKOŞA

LAİKA GÖKÇEKUŞ ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 224 09 88

Belediye Bulvarı No:3713 Yenikent Gönyeli

SÖZÜÖZ ECZANESİ
07.02.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

GİRNE ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

MAĞUSA

CEREN ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 74

Papatya Apt.No:2 Larnaka Yolu Anıt Çemberi yanı

MAĞUSA ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 19 20

Eşref Bitlis Cad. Mağusa Port Residance No: 2

GÜZELYURT

AYCAN ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE 

ULUS ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

07.02.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2023) Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2023)

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele