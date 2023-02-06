ABBASOĞLU ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 16 64
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
GİRNE
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
EMİN ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA
GÜZER ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 874 03 74
City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa
ÖZNERGİS ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT
UYUMSAL ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
06.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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