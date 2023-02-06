LEFKOŞA

ABBASOĞLU ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 16 64

Sağlık Bakanlığı: Türkiye’den talep edilen ilaçlar ülkeye geldi Sağlık Bakanlığı: Türkiye’den talep edilen ilaçlar ülkeye geldi

ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

GİRNE

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3, Ziraat Bankası ve Storemax yanı, Girne

AYGÜL AYGIN ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 830 00 49

Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı

EMİN ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA

GÜZER ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 874 03 74

City Mall AVM yanı (arka yol), Dersaneler yolu, Golden Car Wash çaprazı, Çanakkale, Gazimağusa

ÖZNERGİS ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

GÜZELYURT

UYUMSAL ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

06.02.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele