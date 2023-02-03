LEFKOŞA BÖLGESİ

FATMA YÜRÜN ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 10 80
Bolu Sok. Dük. 74/C Küçük Kaymaklı Lefkoşa

LA PHARMA ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

ORHAN BERKE ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2023) Nöbetçi Eczaneler (27 Ocak 2023)

GİRNE BÖLGESİ

AYDIN LİFE ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

BARIŞ ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

TÖREN ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 89 79
Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

RANA YONTAR ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ

NALAN ECZANESİ

03.02.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele