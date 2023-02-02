LEFKOŞA

Çinli bilim insanları Parkinson tedavisi için kök hücre deneyi yaptı Çinli bilim insanları Parkinson tedavisi için kök hücre deneyi yaptı

AŞAN ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

BUSE KARŞILI ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Yenikent Gönyeli

GALEN ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

GİRNE

KÜÇÜK ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 36 26

Canbulat Sok.No:5/C Girne

ŞİFALI ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

ZİYA SENCER ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

GAZİMAĞUSA

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 99

15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa

İNEM MİMAR ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

İSKELE

SELİN ECZANESİ

02.02.2023 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele