AŞAN ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
BUSE KARŞILI ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Yenikent Gönyeli
GALEN ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE
KÜÇÜK ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok.No:5/C Girne
ŞİFALI ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
GAZİMAĞUSA
ARAS ÖNCÜ ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 99
15 Ağustos Bulvarı No: 46, İlama Market karşısı, Çanakkale, Gazimağusa
İNEM MİMAR ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE
SELİN ECZANESİ
02.02.2023 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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