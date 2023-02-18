LEFKOŞA BÖLGESİ:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

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TUNA ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ:

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

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PINAR KEKLİK ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023) Nöbetçi Eczaneler (2 Şubat 2023)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

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SELİN ESER ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

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UZAY ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 56 56

İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 12 22

Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÜLTEN VELİ ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 35 00

79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya

ALT MESARYA BÖLGESİ:

TURAN CEYDA ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 83 80

Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

18.02.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele