AHMET MISIRLI ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
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NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No: 39/2, Hamitköy ışıkları üzeri, Dumlupınar yolu, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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TUNA ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ:
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
***
PINAR KEKLİK ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
***
SELİN ESER ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
***
UZAY ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 56 56
İsmet İnönü Bulvarı Halken 8 Apt No: 2, Zi̇raat Bankası karşısı - Özdi̇lek yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 12 22
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 35 00
79/B Cumhuriyet Cad.Cihangir Lefkoşa Mesarya
ALT MESARYA BÖLGESİ:
TURAN CEYDA ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 83 80
Alt Ekmekçi Sok. No: 8, Gaziköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
18.02.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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