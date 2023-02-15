ADAHAN ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 37 00
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
***
CEVHER ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
***
NURÇAĞ ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
***
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ADA ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 31 30
Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa
***
BURCU GÖKALP ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
15.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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