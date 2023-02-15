LEFKOŞA BÖLGESİ:

ADAHAN ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 37 00

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:17 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

CEVHER ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

9 Şubat 2023 Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat 2023 Nöbetçi Eczaneler

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

NURÇAĞ ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ADA ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

***

BURCU GÖKALP ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

15.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele