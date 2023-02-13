EMİNE KESKİN ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
***
OBA ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
***
UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 444 86 88
Şht. Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf İş Merkezi No:17, Küçük Kaymaklı Lemar karşısı, Aras Kargo yanı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
***
MUCİZEM ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 851 11 50 - (0392) 815 11 50
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne
***
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERGİN ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
***
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
13.02.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
Yorumlar