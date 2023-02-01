LEFKOŞA

AYŞE KAPTAN ECZANESİ

Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2023) Nöbetçi Eczaneler (31 Ocak 2023)

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 45 96

Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa

CANEŞ ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 52 20

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

SEV ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 44 14

Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa

GİRNE

ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 816 12 13

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

TURGAY PARALI ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 837 61 26

Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne

GAZİMAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

OSMANKAN ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE

ULUS ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

01.02.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele