AYŞE KAPTAN ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 45 96
Girne Cad. No: 50, Saray Hotel karşısı, Lefkoşa
CANEŞ ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
SEV ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 44 14
Kemal Şemiler Cad. Akçın Plaza No: 2, Zephyr Cafe yolu üzeri, Civisilli Gıda yanı, Metehan Kermiya, Lefkoşa
GİRNE
ŞULE YILDIZDOĞAN ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 816 12 13
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
TURGAY PARALI ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 837 61 26
Semih Sancar Carrington 44 Apt., Sushico yanı - Rota Reklam bitişiği, Girne
GAZİMAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
OSMANKAN ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
01.02.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
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