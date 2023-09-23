Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın üçlü görüşme önerisini reddettiğini iddia etti.

Fileleftheros gazetesi: “Daveti Reddetti – Tatar New York’ta Hristodulidis ve Guterres’le Görüşmeyi Reddetti” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme ve sonrasında Hristodulidis’in yaptığı açıklamayı okuyucusuna aktardı.

Gazete, Hristodulidis’in dün akşam BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada bir soruya karşılık, Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a üçlü görüşme davetinde bulunduğunu ancak Tatar’ın bunu reddettiğini söylediğini yazdı.

"Tatar’ın görüşmeyi reddetmesiyle, BM’nin Kıbrıs’taki çıkmazın aşılması yönündeki bir çabasının daha sonuçsuz kaldığı" iddiasında bulunan gazete, Guterres’in, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ersin Tatar’la görüşmeler yapacak olmasına karşın, bu durumun değişmesinin beklenmediğini de savundu.

Haberin devamında Hristodulidis’in açıklamalarına ayrıntılı şekilde yer veren gazete, Hristodulidis ile Guterres’in, Genel Sekreter tarafından bir özel danışman atanması konusunda “aynı çizgide olduklarını” da vurguladı.

Habere göre Hristodulidis, Guterres’in de bir özel danışman atanmasının gerekli olduğuna inandığını kendisine ilettiğini öne sürerken, AB’nin güçlü devletlerinin de Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması gerektiği yönündeki görüşlerini Guterres’e ilettiklerini söyledi.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Guterres’le Görüşmede İyimser Hiçbir Mesaj Yok Fidan’ı Bekliyor” başlıkları altında okuyucusuna aktarırken, Kıbrıs sorununun gidişatında dönüm noktası olabileceği düşünülen BM Genel Kurulu’nun da “boş çıktığı” yorumunda bulundu.

Guterres’in özel danışman atama konusunda dahi iki elinin bağlı kaldığını ifade eden gazete, dikkatlerin Guterres’in bugün Hakan Fidan ve Ersin Tatar’la yapacağı görüşmelere çevrildiğini belirtti.

Haberde, Kıbrıs sorununa ilişkin net görüntünün bugünkü Guterres-Fidan görüşmesinde ortaya çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Danışman Konusunda Uzlaştılar – Başkan-Guterres Görüşmesi Belirleyici”.

Haravgi: “Üçlü Görüşme Konusunda Ortam Hala Bulanık – Başkan Son Anda Dahi Olsa Yeni Haberler Bekliyor”.