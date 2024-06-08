Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), tüm personel ve araçlarıyla katıldığı “NİKİTİS-DİMİTRA 2024” tatbikatının dün tamamlandığı bildirildi.

Politis gazetesi, RMMO Genelkurmaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikatın 3-7 Haziran tarihleri arasında, Güney Kıbrıs’ın kara, hava ve deniz sahasında icra edildiğini ve tatbikata seferiler, muvazzaf askerler, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ulusal muhafızlar, hükümet kurumları ve RMMO’ya destek sağlayan hizmetlerle koordinasyon içinde olan Savunma Bakanlığı Acil Durum Planlama Merkezi’nin (KİPSEA) katıldığını yazdı.

Gazete tatbikatın, personelin karar alma süreçlerinde eğitilmesi, bu kararların gerginlik, kriz ve operasyon dönemlerinde talimat ve emirlere dönüştürülmesi, operasyonel araçların değerlendirilmesi, asker toplama sisteminin ve planlarının incelenmesi ve ordonat sisteminin test edilmesini amaçladığını kaydetti.

Haberde, RMMO Komutanı Yeorgios Cicikostas’ın da, tatbikatın tüm aşamalarını yakından takip ettiği ifade edildi.