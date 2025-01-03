Politis gazetesi olayın yeni yıl gecesinde meydana geldiğini yazdı.

Habere göre, 31 yaşındaki Nijeryalı polise verdiği ifadede, partneri ile birlikte, terk edilmiş bir apartman dairesinde bulunduğu esnada, yine aynı ülkeden olan ancak kimliklerini bilmediği 9 kişinin kendisine saldırdığını, daha sonra kendisini bir arabaya bindirerek başka yere götürdüklerini ve darp ettiklerini belirtti.

31 yaşındaki Nijeryalı daha sonra en yakın taksi durağına giderek yardım çağrısında bulunduğunu da söyledi. Nijeryalı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken Larnaka Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.