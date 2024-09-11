Ulusal basındaki haberlere göre, ABD ile ortak düzenlenen konferansta Afrika'nın birçok ülkesinden teknoloji liderleri, akademisyenler, politikacılar ve girişimciler, yapay zekanın geliştirilmesi ve kullanılmasıyla ortaya çıkan fırsatları ve zorlukları tartışmak üzere bir araya geldi.

30 Afrika ülkesinden temsilcinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını yapan Nijerya İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Bosun Tijani, "dijital dönüşüm sürecinin kapsayıcı, eşitlikçi ve insan odaklı" olmasını sağlamanın gerekliliğini vurguladı.

Nijerya’nın yapay zeka girişimleri için fon oluşturduğunu söyleyen Tijani, "Yapay zekayı kolektif yararımıza kullanabilmemiz için yaklaşımımızda bilinçli ve işbirlikçi olmalıyız." dedi.