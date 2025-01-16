Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırının ardından çok sayıda asker ve sivilden haber alınamıyor.

Nijerya ordusundan adının verilmesini istemeyen bir yetkili, yerel medyaya yaptığı açıklamada, askerlerin, Borno'da 13 Ocak'ta teröristler tarafından öldürülen 40 kişinin cesedini almaya çalışırken pusuya düşürüldüğünü belirtti.

Yetkili, saldırının ardından çok sayıda asker ve sivilden haber alınamadığını dile getirdi.

Bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran yetkili, kaybolanları bulmak için çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Bu arada bölge sakinleri, saldırıda, aralarında askerlerin de bulunduğu en az 50 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Boko Haram terör örgütü üyeleri, 13 Aralık 2024'te Borno eyaletine bağlı Dumba bölgesinde çiftçilere ve balıkçılara saldırı düzenlediği saldırıda 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

)