Nijerya ordusunun, ülkenin kuzeydoğusunda son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, 52 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada ordunun, son bir haftada ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 52 teröristin öldürüldüğünü, onlarca teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda aralarında örgütün elebaşılarının da bulunduğu 204 teröristin yakalandığını aktaran Buba, teröristlere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.