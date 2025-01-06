Nijerya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 4 Ocak'ta Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS), ordu, polis ve yerel güvenlik güçlerinin işbirliğinde Katsina eyaletine bağlı 5 bölgede silahlı çete üyelerine yönelik hava ve kara operasyonları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 80 çete üyesinin öldürüldüğü operasyonlarda, onlarca çete üyesinin yaralı kaçtığı kaydedildi.

Operasyonlarda ayrıca silahlı çete üyelerine ait çok sayıda sığınağın imha edildiği, onlarca silah, araç ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına da sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.