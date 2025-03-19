Çoğunluğunu çiftçiler ve gençlerin oluşturduğu göstericiler, Ondo eyaletinin başkenti Akure'deki valilik binasının önünde toplanarak güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Göstericiler, hükümetin güvensizlik sorununu çözmemesi durumunda protestoların devam edeceğini aktardı.

Gösteriye katılan Jonah, AA muhabirine, eyalette artan cinayetler nedeniyle çiftçilerin can güvenliğinin olmadığını kaydetti.

Jonah, "İnsanlarımız silahlı çobanlar tarafından öldürülüyor ve Vali Lucky Aiyedatiwa cinayetleri ele almak için yeterince çaba göstermiyor. Eğer misilleme yaparsak savaş çıkar." dedi.

Protestoculara hitap eden Ondo Vali Yardımcısı Olayide Adelami, eyalette güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını vurgulayarak, "Çiftçilere yönelik yasa dışı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Suçlular cezalandırılacak ve eyaletin güvenlik yapısı daha da güçlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

- Çoban-çiftçi savaşı binlerce can alıyor

Çiftçi ve çobanlar arasında uzun süredir devam eden çatışma Nijerya'nın en acil güvenlik sorunlarından birine dönüşerek binlerce kişinin hayatına mal oldu ve ülke genelinde huzursuzluğa yol açtı.

Özellikle Zamfara, Benue, Plateau, Adamawa ve Nasarawa eyaletlerinde çoban-çiftçi çatışmalarına bağlı olarak arazi anlaşmazlıkları, sığır hırsızlıkları ve kitlesel şiddet olayları, milyonlarca insanı evlerinden ediyor.

Yüzlerce büyük çiftlik hayvanının tarım arazilerine girerek ekinleri tahrip etmesi ve köylüler tarafından bu hayvanların çalınması, çatışmaların başladığı nokta olarak görülüyor.

Çatışmalar, daha çok verimli tarım arazilerine ve otlaklara sahip Nijerya'nın orta kesim bölgesinde görülürken güneydoğu ve kuzeybatı eyaletlerinde de bu olaylara rastlanabiliyor.

Nijerya'da otlakların azalması ve bu bölgelerin tarım amaçlı kullanılmaya başlanması, özel mülkiyetli toprakların artmasına neden oldu.

Çobanların hala geleneksel şekilde ot ve suyun bulunduğu her yerde hiç para ödemeden hayvanlarını otlatmak istemesi ise iki farklı yaşam biçimi arasında çatışmaya yol açtı.