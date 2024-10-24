Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, kabinesinde 5 bakanı görevden aldı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Tinubu'nun, yönetimde "optimum verimlilik" sağlamak amacıyla hükümette devam eden reformların ardından 5 bakanın görevden aldığı belirtildi.

Ülkede bazı bakanlıkların da kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Tinubu, Nijeryalılara verdiği sözleri yerine getirme taahhüdü kapsamında, devlet yönetiminin en yüksek verimlilik kapasitesine ulaşması amacıyla sekiz geniş kapsamlı eylemin derhal hayata geçirilmesini onayladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, görevden alınan kabine üyelerinin yerine, boşalan federal bakanlıklara mevcut bakanların yeniden atandığı duyuruldu.

Tinubu, kabinesinin büyüklüğü ve bakanlarının performansları nedeniyle vatandaşlar tarafından eleştirilmeye başlanmıştı.

Tinubu, daha önce bazı bakanlık ve kurumların lağvedileceğini duyururken, ülkenin zorlu ekonomik durumunu iyileştirmek için Nijeryalıları desteğe davet etmişti.