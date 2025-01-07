Gana Yerel Bölge Başkanı Alhaji Garba Haure, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Gana kasabasına gelen motosikletli silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Haure, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve saldırganların 46 kişiyi kaçırdığını bildirdi.

Zamfara eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar gerçekleştiriliyor. Son olarak eyaletin Kakidawa kasabasına geçen ay düzenlenen saldırıda 40'ı kadın 43 kişiyi fidye için kaçırmıştı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.