Nijerya Sağlık ve Sosyal Refah Bakanı Muhammad Pate, ülkesinin 19 eyaletinde difteriye yakalanan çocukların yüzde 98'inin aşısız olduğunu bildirdi.

Bakan Pate, ülkede patlak veren difteri salgınına karşı mücadele için Sağlık Bakanlığının başlattığı aşı kampanyası kapsamında yetkililerle bir araya geldi.

Pate, yaptığı açıklamada, ülkede artan difteri salgınının endişe verici olduğunu ve hükümetin salgınla mücadelede çeşitli adımlar attığını belirtti.

Ülkenin 19 eyaletinde difteriye yakalanan çocukların yüzde 98'inin aşısız olduğunu söyleyen Pate, "Ebeveynlerin çocuklarını aşılama kültürünü benimsemelerinin zamanı geldi. Çocuklarımızı hastalıklardan ancak bu şekilde koruyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da Aralık 2022'den bu yana 7 binden fazla difteri vakası tespit edildi ve çoğu çocuk 450'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da artan difteri vakaları nedeniyle ülkede ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.