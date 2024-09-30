Nijerya ordusunun, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 rehineyi çetelerin elinden kurtardığı bildirildi.

Nijerya ordusunun sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, ordunun, ülke genelinde çete üyelerine operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 8 çete üyesinin öldürüldüğü, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 40 rehinenin kurtarıldığı ve çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.​​​​​​​

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.