Nijer Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, kentin yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Doko Doko yolu üzerinde iki otobüsün çarpıştığı belirtildi.

Kazada, aralarında eğitimlerini tamamlayan 17 askerin de bulunduğu 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 37 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Nijer Karayolu Güvenliği Ajansı verilerine göre, ülkede 2025 yılında 7 binden fazla trafik kazası meydana geldi. Kazalarda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 400 kişi ağır yaralandı. Trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında aşırı hız, alkollü araç kullanımı, araçların teknik açıdan yetersiz olması ve yol altyapısının kötü durumda bulunması gösteriliyor.