Eylül’de BM Genel Kurulu’ndaki üçlü görüşmede bir araya gelinecek… Yıl içerisinde yeni bir 5+1 toplantı yapılacak

ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde düzenlenen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayriresmi Toplantı tamamlandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki gün süren görüşmelere ilişkin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Guterres, yaptığı açıklamada, bugün yapılan görüşmeleri “yapıcı” olarak nitelendirdi; geçtiğimiz aylarda Cenevre’de mutabık kalınan altı güven artırıcı önlemin dördünde ilerleme kaydedildiğini belirtti. İlerleme kaydedilen konuları, gençlik komitesinin kurulması, çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili girişimler (maden bölgeleri dahil), mezarlıkların restorasyonu ve mayın temizleme çalışmaları olarak sıralayan Guterres, mayınlarla ilgili uygulamanın teknik detayların tamamlanmasıyla yapılacağını kaydetti.

Dört yeni geçiş noktasının açılması ve ara bölgede güneş enerjisi kullanımına yönelik sistemin kurulmasına ilişkin görüşmelerin süreceğini ifade eden Guterres, sürecin adım adım ilerlediğini dile getirdi.

- Dört yeni konuda uzlaşı sağlandı

Bunların yanında, dört yeni uzlaşı konusunun masaya yatırıldığını duyuran Guterres, bunların sivil toplumun katılımı için bir danışma organının oluşturulması, kültürel eserlerin paylaşımı, hava kalitesinin izlenmesi ve mikroplastik kirliliğiyle mücadele başlıkları olduğunu kaydetti. Bu girişimlerin tüm Kıbrıslıların yararına olduğu vurgusunu yapan Guterres, en kısa sürede hayata geçirilmesinin kritik olduğunu ifade etti.

Guterres, eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun liderler düzeyindeki oturumlarında yeniden bir üçlü görüşme yapılacağını kaydederek, bu toplantıyı yıl içerisinde yeni bir beşli toplantının izlemesinin planlandığını açıkladı.

Daha önce mutabık kalınan önlemlerin yanında bugün eklenen konuların da Kıbrıs’taki insanların hayatında gerçek ve olumlu etkiler yaratacağını kaydeden Guterres, bunların sembolik hareketler olmadığına, iş birliği gerektiren adımlar olduğuna dikkat çekti.

Guterres, göreve başladığı gün itibarıyla Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların güvenlik ve refahı için çalışmalar yaptığını kaydederek, mart ayında bu toplantıyı önerirken amacının net bir şekilde Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderler arasında yapıcı diyaloğun sürdürülmesi olduğunu belirtti. Guterres, iki liderin yanında, garantör ülkelerin yetkililerine de katılımlarından dolayı teşekkür etti.

- Guterres gazetecilerin sorularını yanıtladı

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Guterres, geçiş noktalarının hangileri olacağı konusunda bir anlaşmaya varıldığını, ancak bu noktalarından bir tanesine ilişkin izlenecek yol konusunda sıkıntı yaşandığını, bunun ilerleyen görüşmelerde ele alınacağını kaydetti.

Guterres, yeni bir görüşme sürecinin başlangıcına yönelik soruya ise bunun karmaşık bir süreç olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs sorunun çözümü konusunda taraflar arasında çok farklı bakış açıları olduğunu hatırlattı. Guterres, “Ancak adım adım güven inşa ediyor ve Kıbrıslıların yararına olacak somut iş birlikleri kuruyoruz.” dedi.

Sürecin devam etmesi yönünde tam bir uzlaşı olduğunu ifade eden Guterres, kendisinin daha fazlasını istediğini, yine de önemli bir ilerleme kaydedildiğini düşündüğünü ve gelinen durumdan memnun olduğunu ifade etti.