ABD'nin New York eyaletinde izinsiz grev yapan 2 binden fazla cezaevi görevlisinin iş akitleri, anlaşma gereği görev başına dönmedikleri gerekçesiyle feshedildi.

New York genelinde gardiyanlar, çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla 17 Şubat'ta izinsiz başlattıkları grevi, yetkililerle anlaşmaya varmalarının ardından sona erdirdi.

Ceza İnfaz ve Topluluk Denetim Kurumu Müdürü Daniel Martuscello, düzenlediği basın toplantısında, 22 gün süren grevin, varılan anlaşmayla sona erdiğini ancak işe dönmeyen 2 binden fazla görevlinin işten çıkarıldığını belirtti.

New York'ta 17 Şubat'ta cezaevi görevlileri personel yetersizliği, zorunlu fazla mesai gibi zor çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla sendika izni olmadan grev başlatmıştı.

New York Valisi Kathy Hochul, grevin cezaevindeki işleri aksatması nedeniyle Ulusal Muhafızları cezaevlerinde görevlendirmişti.

Grevi sona erdirmek için iki kez anlaşmaya varılmaya çalışmış ancak bu girişimler başarısız olmuştu.

Cezaevinden 9 Mart'ta yapılan açıklamada, grev yapan görevlilerin bağlı olduğu sendikanın belirtilen şartları kabul ettiği bildirilmiş, anlaşma uyarınca cezaevi görevlilerinin yüzde 85'inin, 10 Mart'a kadar işe dönmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Açıklamada, göreve dönmeyenlerin işlerine son verileceği belirtilmişti.