Fileleftheros gazetesi “Guterres’le Baş Başa- İki Lider Çalışma Arkadaşları Olmadan Guterres’le Masaya Oturacak” başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le baş başa görüşeceklerini yazdı.

Guterres’in düzenleyeceği akşam yemeğine liderlerin çalışma arkadaşları olmadan katılmasını istediğini kaydeden gazete, Guterres’in muhtemelen iki lider arasında daha serbest bir diyalog gerçekleşmesi için bu formatı tercih ettiğine işaret etti.

Guterres’in edindiği tecrübelerden ötürü (özellikle Türk tarafından) çalışma arkadaşlarının varlığının çoğu zaman serbest ve açık bir diyalog gerçekleşmesi konusunda caydırıcı işlev gördüğünü çok iyi bildiğini öne süren gazete, Guterres’in bu yüzden bu kez liderle yalnız olmak istediğini belirtti.

Yemeğin ne kadar süreceğini ve yemeğin sonunda ne gibi açıklamalar yapılacağını kimsenin bilmediğini de ifade eden gazete, en azından Rum kesimi açısından önemli olan şeyin yemek esnasında sürece ilişkin ne söyleneceği olduğunu belirtti.

Gazete “elde ettiği bilgilere” dayanarak Guterres’in yemekte Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından hazırlanan ve kendisine verilen gayriresmi bir belge (consept paper) dahilinde hareket edeceğinin ortaya çıktığını da anımsattı.

-Kıbrıs sorunu siyasi grubu dün toplandı

Hristodulidis’in New York seyahati ve burada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Guterres’le gerçekleştireceği görüşme öncesinde Kıbrıs sorunuyla ilgili siyasi grubun dün toplandığını belirten gazete, Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’nun yaptığı açıklamada yapıcı ve verimli bir atmosferde bir toplantı gerçekleştirildiğini söylediğini iletti.

Menelau açıklamasında siyasi grubun BM Genel Kurulu haftasında New York’ta gerçekleştirilen temaslar yanı sıra New York’ta yapılacak gayriresmi yemek ışığında bilgilendirildiğini ve siyasi grubunu üyelerinin yapıcı ve verimli bir atmosferde kendi görüşlerini ifade ettiğini söyledi.

Menelau Hristodulidis’in geçen hafta gerçekleştirilen ulusal konsey toplantısının ardından da söylediği gibi, olumlu bir sonuç alabilmeleri için New York’a güçlenmiş bir şekilde gideceğini sözlerine ekledi.

-Ursula von der Leyen: “AB müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını destekliyor”

Gazeteye göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise dün yaptığı açıklamada New York’taki görüşmenin olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin barış görüşmelerinin yeniden başlaması çabalarını desteklediğini belirtti.

“MED9” toplantısı için gittiği Güney Kıbrıs’ta Baf Genel Hastanesi Diyaliz Ünitesinin açılışına katılan Ursula von der Leyen, New York’ta BM Genel Sekreteri ile liderler arasında gerçekleştirilecek gayriresmi yemeğe atıfta bulunarak bu olumlu gelişmeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

AB’nin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüne ilişkin barış görüşmelerinin yeniden başlaması çabaları tam anlamıyla desteklemeyi sürdürdüğünü ifade eden Leyen, bunun siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde BM çerçevesinde olması gerektiğini aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin tüm ilgili kararları yanı sıra AB’nin dayandığı tüm ilkelerle de uyumlu olması gerektiğine işaret etti.

Ursula von der Leyen Avrupa Birliği'nin (AB), BM himayesindeki sürecin tüm aşamalarını uygun araçlarla desteklemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.