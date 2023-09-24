ABD istihbarat örgütlerinin, Hindistan ile Kanada arasında gerilime yol açan ayrılıkçı Sih liderin öldürülmesine ilişkin, Kanada'ya istihbarat verdikleri öne sürüldü.

New York Times'ın yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD'nin istihbarat kuruluşları, Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın öldürülmesine ilişkin Kanada ile istihbarat paylaştı.

ABD'nin sağladığı istihbarat, cinayetin ardında Hindistan'ın olduğuna dair kanıtlar sunarken, Kanada istihbaratı daha güçlü kanıtlar elde etti ve Kanada'daki Hint diplomatların konuşmalarını ele geçirdi.

Ayrıca, ABD istihbaratının, Nijjar'ın ölümüne dek böyle bir plan hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

ABD basında dün yer alan haberlerde de Kanada hükümetinin, Hindistan'la gerilime yol açan bir Sih aktivistin ölümünün "Hint diplomatlar ve yetkililerle bağlantılı olduğuna inanılan" kanıtlara ulaştığı ileri sürülmüştü.

- Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA) 2022'de Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

- Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de, örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan, KLF'yi "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.