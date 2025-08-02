New York borsası, ABD yönetiminin birçok ticaret ortağına yönelik açıkladığı yeni tarife oranları ve zayıf gelen istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,23 azalarak 43.588,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,60 azalışla 6.238,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,24 kayıpla 20.650,13 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda aldığı kararlar risk algısını artırırken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Trump'ın dün imzaladığı kararnameyle, karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Öte yandan Trump, dün Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören kararnameyi de imzaladı.

Tarifelerin ekonomiye etkisine ilişkin endişeler sürerken, ABD'de bugün açıklanan veriler ülkede istihdamın zayıfladığını gösterdi.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde yapılan büyük aşağı yönlü revizyonlar da dikkati çekti.

Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri artırdı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı.

ABD Başkanı Trump ise temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından, istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını verdi. Ayrıca Trump, "Bence bugünkü istihdam verileri Cumhuriyetçileri ve beni kötü göstermek için hileliydi." yorumunda bulundu.

Öte yandan, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) İmalat Sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de temmuzda 48'e inerek sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.