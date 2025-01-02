New Orleans adli tabibi, zanlının Fransız Mahallesi'nde kasıtlı olarak insanlara çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin 15’e çıktığını açıkladı. Yetkililer daha önce 10 kişinin öldüğünü söylemişti.

Adli tabip Dr. Dwight McKenna, otopsilerin yapılmasının birkaç gün süreceğini söyledi. McKenna yaptığı açıklamada, otopsiler tamamlandıktan ve yakınlarına haber verildikten sonra yetkililerin kurbanların isimlerini açıklayacağını söyledi.

-Biden: “FBI sosyal medyada videolar buldu”

Camp David'deki başkanlık yerleşkesinde kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden, FBI'ın sürücünün saldırıdan saatler önce sosyal medyada paylaştığı ve IŞİD grubundan ilham aldığını söylediği, öldürme arzusunu dile getirdiği videolar bulduğunu söyledi.

Jabbar'ın polisle girdiği çatışmada olay yerinde öldüğü açıklanmıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Jabbar'ın kamyonunda IŞİD bayrağı olduğunu ve saldırıyı potansiyel bir terör eylemi olarak gördüklerini duyurmuştu.

Saldırıyı “alçakça” ve “iğrenç bir eylem” olarak nitelendiren Biden, “Kalbim sadece yeni yıl tatilini kutlamaya çalışan kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Şiddetin hiçbir türünün haklı bir gerekçesi olamaz ve ulusumuzun hiçbir topluluğuna yönelik herhangi bir saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.

Federal yetkililer ve New Orleans'taki yerel kolluk kuvvetleri, 42 yaşındaki Teksaslı zanlı Shamsud-Din Jabbar'ın tek başına hareket etmediğini ve suç ortaklarını aradıklarını söyledi.

Soruşturma devam ederken, Teksas'ta büyümüş bir ABD vatandaşı olan Jabbar'ın New Orleans saldırısını neden gerçekleştirdiğini açıklayacak herhangi bir bilgi şu ana kadar ortaya çıkmadı.

-13 yıl orduda görev yaptı, Afganistan'a gitti

Jabbar 2007'den 2015'e kadar orduda insan kaynakları uzmanı ve bilgi teknolojileri (IT) uzmanı olarak görev yaptı. Bir ordu yetkilisine göre, daha sonra 2020 yılına kadar IT uzmanı olarak ABD Kara Kuvvetleri İhtiyat Teşkilatı’na katıldı ve hizmetinin sonunda başçavuş rütbesine çıktı.

Yetkili, Jabbar'ın Şubat 2009'dan Ocak 2010'a kadar Afganistan'da görev yaptığını söyledi.

-Mali sıkıntılar

Boşanma kayıtları Ocak 2022'de Shamsud-Din Jabbar'ın ev ödemelerinde 27 bin dolar geride olduğunu gösteriyor. Jabbar, boşanmayı hızla sonuçlandırmak istiyordu.

Eski eşinin avukatına gönderdiği bir e-postada Jabbar, “Kredi yapılandırması dışında krediyi zamanında ödemenin tüm yollarını tükettim. Bu da bize evi satmaktan ya da hacze gitmesine izin vermekten başka bir alternatif bırakmıyor” diye yazdı.

Boşanma Eylül 2024'te sonuçlandı. Çiftin bir çocuğu vardı.

Şirket kayıtları Jabbar'ın son yıllarda bir dizi işle uğraştığını gösteriyor.

2020'de YouTube'da yayınlanan bir emlak işinin tanıtım videosunda Jabbar, Teksas'ın Beaumont şehrinde doğup büyüdüğünü, orduda geçirdiği zamanın kendisine mükemmel hizmetin ve her şeyi ciddiye almanın önemini öğrettiğini söylüyordu.

Jabbar, kendisini emlakçılık ruhsatı 2022'de sona eren Teksas merkezli bir şirket olan Blue Meadow Properties'de yönetici olarak tanıttı. Kayıtlara göre, Jabbar Şubat 2023'e kadar dört yıl boyunca emlak satış temsilcisiydi.

Ancak kayıtlara göre işletmeleri de zor durumdaydı. Blue Meadow Properties, bir yılda yaklaşık 28 bin dolar kaybetti. Kurduğu diğer iki şirket Jabbar Real Estate Holdings ve BDQ L3C'nin ise hiçbir değeri yoktu.

Teksas kayıtlarına göre, Jabbar 2002 yılında bir mülk hırsızlığı nedeniyle kabahat işlemekle suçlanmış ve 2005 yılında geçersiz ehliyetle araç kullanmaktan tutuklanmış. Ancak zanlı, saldırıdan önce şiddet içeren bir suç kaydına sahip görünmüyor.