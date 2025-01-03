FBI Terörle Mücadele Bölümü Yardımcı Direktörü Christopher Raia, olayı “terör eylemi” olarak nitelendirirken, Jabbar’ın saldırıyı "tek başına" gerçekleştirdiğini belirtti.

Jabbar'ın sosyal medya hesaplarının incelendiği, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile alakalı birden fazla gönderi paylaştığı, "insanları öldürme isteğini" defalarca dile getirdiği açıklandı.

Raia, saldırganın Bourbon Caddesi'ni "özel olarak seçtiğini" fakat nedeninin "bilinmediğini" aktardı.

Olayda 14 kurban hayatını kaybederken, Jabbar güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüş, 33 kişi yaralanmıştı.

Sugar Bowl maçı öncesi Bourbon Caddesi'nin yeniden açılacağını söyleyen New Orleans Belediye Başkanı Latoya Cantrell, "Şehir dayanıklı," dedi.

Saldırıyla ilgili olarak kendilerine iletilen yüzlerce materyalin incelendiğini kaydeden Raia, Las Vegas'taki olayla New Orleans'taki olay arasında "kesin bir bağlantı" bulunamadığını ifade etti.

Raia ayrıca, New Orleans’daki saldırıyla Las Vegas’ta Tesla Cybertruck’ın patladığı olay arasında bir bağlantının olmadığını da açıkladı.

Las Vegas'ta, Trump International Hotel’in girişinde bir Tesla Cybertruck patlamış, Matthew Livelsberger adlı asker hayatını kaybetmiş, yedi kişi de yaralanmıştı.

-Başkent Washington’da da sıkı güvenlik önlemleri

Hem New Orleans'daki terör saldırısı hem de Las Vegas’taki patlamanın ardından başkent Washington’da polis güvenlik önlemlerini arttırdı.

Donald Trump 20 Ocak’ta başkanlık görevini yemin töreniyle resmen devralacak. 6 Ocak günü de Trump’ın başkanlık zaferi Kongre’de yapılacak oturumda onaylanacak.

9 Ocak’ta da 100 yaşında hayatını kaybeden Başkan Jimmy Carter için resmi devlet töreni düzenlenecek.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın 19 Ocak’ta da Washington’da Capital One Arena’da zafer mitingi düzenlemesi planlanıyor.