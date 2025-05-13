İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks koalisyon ortaklarının Haredi asker kaçaklarının gözaltına alınması halinde hükümetten çekilecekleri tehdidine rağmen ordunun asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Haaretz gazetesinin ordu yetkililerine dayandırdığı haberinde, asker kaçaklarının yakalanması için ordunun dün tüm ülke genelinde harekete geçtiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana ordunun üçüncü kez asker kaçakları için operasyon düzenlediğini kaydeden askeri kaynaklar, ülke genelinde dünden bu yana celp kağıdı geldiği halde askerlikten kaçan 36 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail'deki koalisyon hükümetinin Ultra-Ortodoks (Haredi) partileri Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, bugün dini gerekçelerle orduya katılmayı reddeden Haredi asker kaçaklarına yönelik operasyon başlatılması halinde "derhal hükümetten çekilecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu'nun pazar günü İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi ile yaptığı toplantıda Haredi asker kaçaklarına yönelik ağır yaptırımlar uygulama kararı aldığı aktarılmıştı.

Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, ocak ayında Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim alanların askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması halinde hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.

İsrail yasalarına göre, 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.