İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, lideri olduğu Likud partisi üyesi bakanlara “İsrail’in, İran’ın saldırısına karşılık vereceğini söylediği” belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu Likud üyesi bakanlarla yaptığı toplantıda, İsrail’in İran saldırısına vereceği yanıtı ele aldı.

Haberde, Netanyahu’nun bakanlara, “İsrail, İran’ın saldırısına karşılık verecek ancak bunu akıllıca yapmalı, içgüdüsel olarak değil.” dediği kaydedildi.

Netanyahu’nun ayrıca, “İran saldırının ne zaman geleceğini bilmeden gergin bir şekilde beklemeli, tıpkı İsrail’e aynısını yaptığı gibi.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Öte yandan üst düzey bir İsrailli yetkilinin ise “İsrail'in İran’a yanıt vereceği ancak meselenin sadece ne zaman ve neresi olduğunu” söylediği belirtildi.