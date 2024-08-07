Nepal'de başkent Katmandu'nun kuzeyindeki dağlara düşen helikopterdeki 5 kişi hayatını kaybetti.

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Nepal Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Katmandu Uluslararası Havaalanı'ndan havalanan helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra kule ile iletişimini kaybetti.

Yerel yetkililer, Katmandu'nun kuzeyindeki dağlara düşen helikopterin enkazından 1'i kadın 5 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti.

Hayatını kaybeden 4 yolcunun Çin vatandaşı, pilotun ise Nepalli bir erkek olduğu açıklandı.

Kaynak: rss