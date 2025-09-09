Nepal'de, sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan protestolarda polisin müdahalesiyle 19 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağı bildirildi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, sosyal medyaya erişim yasağına karşı gösteriler, 19 kişinin yaşamını yitirmesi ve 400'ün üstünde kişinin yaralanmasının ardından sürüyor.

Kabine toplantısının ardından söz konusu protestolara ilişkin açıklamada bulunan Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, sosyal medya yasağının "yakında" kaldırılacağını belirtti.

Muhalefetin taleplerinin aksine Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifa etmeyeceğine işaret eden Bakan, bu istifanın "mümkün olmadığını" vurguladı.

Şiddetli protestolarla sarsılan ülkede kabineden istifalar ise peş peşe gelirken, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak'ın ardından Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari da görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Hükümet ise başkent Katmandu ve diğer bölgelerde yaşanan olayları araştırmak üzere bir soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

New York Times'ın haberinde ise geçen hafta erişime kapatılan sosyal medya platformlarının ülkede erişilebilir hale geldiği belirtildi.

- Hükümet yeni neslin taleplerine olumsuz yaklaşmıyor

Başbakan Oli yaptığı açıklamada, barışçıl "Z kuşağı" protestolarının belirli unsurların sızması nedeniyle şiddetlendiğine işaret ederek, hükümetin yeni neslin taleplerine hiçbir zaman olumsuz yaklaşmadığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Oli, "Anayasal kurumları koruma girişimlerimiz nedeniyle çok talihsiz olaylar yaşandı." ifadesini kullandı.

- Siyasi figürler hedef alındı

Çeşitli bölgelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen gösteriler ikinci gününde şiddetlenerek sürerken protestocular, siyasi figürler ve bakanları hedef aldı.

Protestocuların, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Gurung'un evini ateşe verdiği ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Bishnu Paudel'in evini ise taşladığı bildirildi.

İstifasını duyuran İçişleri Bakanı Lekhak'ın evinin de saldırıya uğradığı kaydedilirken, eski Başbakan Sher Bahadur Deuba'nın evinin önündeki protestoculara ise saldırı öncesi müdahale edildiği belirtildi.

- Büyükelçiliklerden itidal çağrısı

Avustralya, Finlandiya, Fransa, Japonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD'nin Katmandu Büyükelçiliklerinden ülkedeki toplumsal olaylara ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Şiddet olayları ve can kayıplarından üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı mesajı verildi.

Açıklamada, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, daha fazla tansiyondan kaçınmaya ve temel hakların korunmasını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada da olayların yakından takip edildiği ve barışçıl şekilde çözülmesinin umulduğu kaydedildi.

- Başkentte sosyal medyaya erişim yasağına karşı gösteriler

Nepal'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bakanlık, gerekli izinleri alan platformların aynı gün erişime yeniden açılacağını bildirmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarını ve hükümetin sosyal medyayı kapatma kararını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Yetkililer, şiddet olaylarının artırmasının ardından parlamento çevresindeki önemli bölgelerde yerel saatle 22.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Polisin protestoculara karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandığı müdahale sırasında 19 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.