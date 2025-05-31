Eski DİSİ Başkanı, Milletvekili Averof Neofitu, Hristodulidis hükümetinin Kıbrıs sorunu, SAFE ve Schnengen konularındaki yöntemini eleştirerek, “Stratejik hata, içsel yanılgı ve uluslar arası alanda Güney Kıbrıs’ın değerini düşürme” uyarısında bulundu.

Alithia’nın “SAFE Yanlış Strateji ve Schengen’de Tutarsız Tavır… Averof Neotifu İçsel Rehaveti Şikayet Ediyor” başlıklı haberinde dün Politis radyosuna konuşan Neofitu’nun, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp ettikleri” gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta yargılanan kişilerle ilgili söylediklerinin “sansasyon yarattığını” belirtti.

Habere göre, “cezaevi binlerce ya da on binlerce gaspçıyla doldurulsa da göçmenlerin, geri dönüş arzusunun ve yeniden birleşme vizyonunun adalete erdirilemeyeceğini” söyleyen Neofitu “cezalandırma mantığının çözüm hedefine zıt” olduğunu belirtti.

Habere göre Neofitu, “Göçmenleri, mal sahiplerini, çocuklarımızı ve torunlarımızı ancak Kıbrıs sorununa bir çözüm aracılığıyla adalete erdirebiliriz.” dedi.

Neofitu, tutuklamaların zamansal konjonktürünü yorumlarken “içe yönelik araç haline getirme söz konusu olduğunu” belirtti. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi’nin adada bulunduğu dönemde konuyla ilgili açıklama ve haberlerin yoğunlaştığını hatırlatan Neofitu “İç gururumuzu çok büyüttük ama mesele, Brüksel’de ne kadar dikkate alındığımızdır.” ifadesini kullandı.

Neofitu, Kıbrıs Rum tarafının uluslararasındaki itibarı meselesini de gündeme getirerek “Tek bir barikat dahi açamazken, Holguin’in gidip Genel Sekreter’e ‘Kıbrıs’ta durum olumlu’ demesini mi bekliyoruz? Seçim kampanyasında bulunduğu bir dönemde Tatar’ın her lafını sürekli yorumlayarak yanlış mesajlar veriyoruz. Onu güçsüzleştirmiyor, aksine güçlendiriyoruz.” uyarısında bulundu.

Averof Neofitu SAFE konusunda gerek Rum yönetiminin gerek Yunanistan’ın “tam bir strateji eksikliği sergilediğini ve tüzüğün hiçbir karşılık elde edilmeden geçtiğini” dile getirerek, “Helenizm olarak stratejik düşünce olmadan hazırlıksız, cahil yakalandık.” dedi, şunları ekledi:

“Avrupa, savunma mimarisinde Türkiye’ye ihtiyaç duyuyor ve SAFE tüzüğü biz kabul etsek de etmesek de geçecekti. Bunu Kıbrıs sorununun çözümüne veya ulusal çıkarımıza bağlamalıydık. Ancak maalesef geçti. Kararlar alındı.”

Hristodulidis’in Rum halkına yönelik güç söylemlerini de eleştiren Neofitu “Alkış aldı çünkü Kıbrıs Avrupa’nın Türkiye ile iş birliğini engelleyebileceğini zannettik” diyerek, “Yeni bir yol haritası oluşturulabilirdi: Kıbrıs sorununun çözümü, Schengen’e katılım, Türkiye’ye vize serbestisi, Gümrük bağlantısının gözden geçirilmesi. Kapsamlı çözüm için bir ikinci Helsinki. Ama bunu da kaçırdık.” diye ekledi.

Neofitu, Hristodulidis’in “2026’da Schengen’de olacağız” açıklamasına da katılmadığını vurgulayarak, “Schengen’e girmek ve kendi vatanımızda dış değil ama sert sınıra bir mühür daha atmak niyetinde miyiz? Ya Kıbrıs Schengen’e çözümden sonra girer ya da taksimi, resmi şekilde, meşrulaştırma riskine girer.” uyarısında bulundu.