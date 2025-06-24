NATO Savunma Bakanları, bürokratik engelleri azaltarak ittifakın uzay şirketleriyle ilişkisini basitleştirmeyi amaçlayan ilk "Ticari Uzay Stratejisi"ne onay verdi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şubatta Brüksel'de yapılan Savunma Bakanları Toplantısı'nda yetkililer, 3 farklı proje üzerinde anlaştı.

Savunma bakanları, bürokratik engelleri azaltarak NATO'nun uzay şirketleriyle ilişkisini basitleştirmeyi amaçlayan ilk "Ticari Uzay Stratejisi"ne yeşil ışık yaktı.

Yetkililer ayrıca, savunma alanında üretimi artırmayı öngören "Güncellenmiş Savunma Üretimi Eylem Planı" ve savunmada yeni teknolojilerin entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlayan "Hızlı Uyum Eylem Planı" üzerinde anlaşmaya vardı.