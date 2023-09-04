Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in, ABD, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 4 astronotu taşıyan uzay aracını ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği ekip Dünya'ya döndü.

NASA'nın Crew-6 görevi için iki ABD'li astronot, bir Rus kozmonot ile bir BAE'li astronotu taşıyan uzay aracı, Kennedy Uzay Merkezi'nden 3 Mart'ta fırlatılmıştı.

Ekipteki BAE Astronotu Sultan en-Neyadi, uzay yürüyüşü gerçekleştiren ilk Arap astronot olarak kayıtlara geçmişti.